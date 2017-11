Ballon d'or sénégalais 2017 : Sadio Mané pour un quadruplé historique

Le lauréat du ballon d’or sénégalais 2017, décerné par l’association nationale de la presse sportive sénégalaise, sera connu ce lundi lors d’une cérémonie au siège de la RTS.



Triple tenant du titre, Sadio Manè est bien parti pour se succéder a lui-même. L’attaquant de Liverpool a reçu la distinction en 2014, 2015 et 2016. Seul Mamadou Niang, récompensé en 2007, 2009 et 2010, en a fait autant. En cas de nouveau sacre, le joueur formé en Génération Foot serait le seul joueur sénégalais à gagner quatre fois le trophée.



Même s’il n’a pas remporté de titre, Sadio a particulièrement brillé en avec Liverpool Premier League en 2017 ou il a fini meilleur artificier des Reds en championnat avec 13 buts inscrits. Il aussi été d’un grand apport pour l’équipe nationale du Sénégal qui s’est qualifiée pour la coupe du monde 2018.



Cette saison, malgré plusieurs blessures, l’attaquant de 25 ans a trouvé le chemin des filets a 3 reprises en Premier League. Il vient aussi de marquer le premier but de sa carrière en ligue européenne des champions.



Sadio Manè sera en concurrence avec Kalidou Koulibaly (Naples), Keita Balde Diao (Monaco), Kara Mbodj (Anderlecht) et Ismaila Sarr (Rennes).



