Bakel : Les Jeunes du Département de Bakel veulent Dr Aminata Touré à la tête de liste nationale de la coalition Benno Bokk Yaakar !

Nous, jeunes républicains du département de Bakel (les étudiants républicains, la convergence des jeunesses républicains, les membres du mouvement Andeu Falaat Macky Sall 2019/BAKEL), nous portons notre choix sur le Dr Aminata Touré pour diriger la liste nationale de Benno Bokk Yaakar lors des législatives de juillet 2017 pour une victoire éclatante au soir du 31 juillet 2017.

En effet, ce choix pertinent se justifie aujourd’hui par la constance, le dévouement et la patience du Dr Aminata Touré mais également par sa connaissance parfaite des enjeux électoraux locaux et nationaux, c’est pour cela qu’elle est hautement estimée partout et par tous. En outre, depuis son départ de la primature en juillet 2014, elle est restée constamment engagée au service du Président de la République, Macky Sall.

L’assiduité de ses efforts en sa qualité d’envoyée spéciale du Président, lui a permis de rencontrer plusieurs responsables du parti venant de l’intérieur du pays pour aplanir certaines difficultés et résoudre beaucoup problèmes sans tambour ni trompette. Donc elle mérite à plus d’un titre la tête de liste de la coalition BBY mais aussi la Présidence de l’Assemblée Nationale pour cette XIIIème législature. Ce témoignage collectif et objectif, que nous portons aujourd’hui sur le Dr Aminata Touré est exempt de toute influence, de toute condition.

Fait à Bakel, le 27 mai 2017