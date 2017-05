Bakary Sambe analyse les menaces d'Iyad Ag Ghali contre le Sénégal

Iyad Ag Ghali, le commandant en chef du groupe de soutien à l'Islam et aux musulmans a menacé de représailles 07 pays. Le Sénégal en fait partie. Ce qu'il ne faudrait pas prendre pour un fait du hasard. C'est du moins la visée de la réflexion du Dr Bakary Sambe. En marge du séminaire organisé au King Fahd Palace par le ministère des Affaires étrangères et le Cheds et axé sur le thème: "Réponses doctrinales de l'Islam à l'extrémisme violent, l'expert a apporté des éclaircissements sur la présence du Sénégal parmi les cibles des djihadistes du Sahel.