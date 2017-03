Baisse du prix de l’électricité : « La baisse va au-delà des 30 milliards de FCFA » (Aly Ngouille Ndiaye)

Aly Ngouille Ndiaye, ministre intérimaire au ministre de l’énergie Thierno Alassane Sall a révélé que la baisse annoncée par le Chef de l’Etat Macky Sall, lors de son message à la nation de 10 % sur l’électricité va bien au-delà.

« 10% c’est la moyenne, mais la baisse dépend des catégories. On a une première catégorie de clients qui ont vu une baisse de leur facture de 15%. D’autres qui atteignent la deuxième tranche ont vu une baisse de 11%. Et enfin ceux qui consomment jusqu’à la 3ème catégorie ont connu une baisse de 15% ».

Cela devrait équivaloir à une baisse de 30 milliards de FCFA, mais pour le ministre Aly Ngouille Ndiaye, ce que le Gouvernement a consenti comme baisse va bien au-delà. « Lorsque le Président est arrivé au pouvoir ce que le Président supportait comme énergie atteignait les 100 milliards. Cela a permis beaucoup d’investissements. On peut dire donc que le Gouvernement a baissé 130 milliards du coût de l’électricité»