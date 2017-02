Baisse du prix de l’électricité : Effectivité de la mesure

Annoncé le 31 Décembre dernier, la baisse du tarif de l’électricité est effective.

Et dans le cadre de la mise en œuvre de cette décision du Président Macky Sall, la commission de régulation du secteur de l’électricité par la voix de son directeur général Ibrahima Amadou Sarr, a informé des actions qu’elle comptait mener pour rendre effective la mesure.



A l’en croire, une formule est paramétrée aux fins de procéder à l’indexation trimestrielle du Revenu Maximum Autorisé (RMA) de Senelec aux conditions économiques du 1er Janvier, 1er Avril, 1er Juillet et 1er Octobre, de chaque année.



Selon lui, au niveau des clients basse tension, petite et moyenne puissance, facturés par tranche de consommation, la baisse appliquée est de 15% sur le tarifs de la 1ère tranche, 11% sur le tarif de la 2ème tranche et 4 % sur les tarifs de la 3ème tranche.



Ibrahima Amadou Sarr a déclaré par ailleurs que : « concernant l’éclairage public et les concessionnaires d’électrification rurale, la baisse est de 10% sur les tarifs et les primes. Pour les clients basse tension grande puissance, la baisse est de 9,6% sur les tarifs et les primes fixes ».



Avec les nouveaux tarifs, continue-t-il, les recettes de SENELEC en 2017 sont évaluées à 329. 627 millions de FCFA contre 366. 083 millions de FCFA, soit une réduction des recettes de 36 456 millions FCFA, correspondant à une baisse moyenne de 10%.



Pour le directeur général de la commission de régulation du secteur de l’électricité, 87% des clients basse tension facturés par tranche de consommation, correspondant à 862 916 clients, verront sur leurs factures une baisse qui varie entre 15% et 10% selon leurs niveaux de consommation.



« Le revenu maximum autorisé de SENELEC en 2017 aux conditions économiques du 1er Janvier est fixé à 350 981 millions de FCFA. Avec la baisse des tarifs, SENELEC devrait percevoir des recettes de 329 627 millions de FCFA, soit un manque de 21 354 millions de FCFA sur l’année correspondant à 5338 millions au titre du 1er trimestre.



Ces mesures qui seront mises en œuvre prochainement concernent : la réduction de 50% de l’apport initial demandé aux clients pour les frais de raccordement, la baisse de 25% des factures des clients au forfait et l’application du tarif prépaiement de SENELEC aux clients S4 disposant d’un compteur », a confié le DG de la commission .



Concluant, Ibrahima Amadou Sarr soutient que le ministre en charge de l’énergie a informé que l’État a prévu en 2017 une enveloppe de 3 milliards pour prendre en charge les coûts qui y sont liés...