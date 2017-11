Baisse de 2,86% du budget 2018 du ministère des Affaires étrangères

Le budget 2018 du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur a connu une baisse de 2, 86% en valeur en valeur relative, passant de 62. 562. 332. 620 francs CFA en 2017 à 60. 777. 735. 560 FCFA en 2018.





Le budget 2018 connaît ainsi "une baisse de 1.787. 597. 060 de FCFA en valeur absolue", selon le rapport de la Commission des Affaires étrangères, de l’Union africaine et des Sénégalais de l’extérieur lu lors du vote de budget du même ministère dirigé par Sidiki Kaba.



Les dépenses du personnel enregistrent, par rapport à 2017, une baisse de 58. 517. 060 FCFA en valeur absolue et 0,24% en valeur relative. Elles passent de 24. 572. 511. 620 FCFA à 24. 513. 994. 560 FCFA.



Les crédits inscrits à ce titre s’élèvent à 25. 706. 037. 000 FCFA contre 23. 419. 615. 000 FCFA, soit une augmentation de 2. 028. 522. 000 FCFA en valeur absolue et 9,76% en valeur relative.



Les dépenses de transfert s’élèvent à 4. 938. 114. 000 FCFA contre 9. 113. 206. 000 FCFA soit une hausse de 45,81% en valeur relative.



Les dépenses en capital sont arrêtés à la somme de 1. 319. 490. 000 FCFA contre 2. 160. 000. 000 FCFA en 2017 soit une baisse de 38,91% en valeur relative.



Les transferts en capital au titre 2018 se chiffrent à 4. 300. 000. 000 FCFA contre 3. 300. 000. 000 FCFA, soit une augmentation de 30,30% en valeur relative.



Le ministre délégué chargé du Budget, Birima Mangara a précisé que le budget du département des Affaires étrangères "n’a pas, à proprement parler, diminué".



"Il se trouve simplement que les montants relatifs aux contributions aux organisations internationales, qui concernent les ministères techniques, leur ont été transférés" a-t-il expliqué.