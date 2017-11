Baïdy Agne, Pdt FSG : "Le Golf souffre d'un manque d'infrastructures"

La 13ème édition du tournoi international de Golf "Open de golf du Sénégal" a eu lieu du 13 au 19 novembre, à Dakar et à Saly. La compétition organisée par la Fédération sénégalaise de Golf a vu la participation de plus de 200 golfeurs nationaux et étrangers. Le Sénégal a terminé à la septième place de "l'Open de golf du Sénégal", qui prend de plus en plus d'ampleur. Baïdy Agne, Président de la Fédération sénégalaise de Golf a promis de ne ménager aucun effort pour promouvoir la pratique du Golf au Sénégal. Il s'est réjoui de l'intérêt suscité par la discipline et la qualité des joueurs qui s'y déploient. Toutefois, il se désole du manque d'infrastructures dont souffre le Golf.