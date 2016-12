Bagarre à la mosquée de Fann-Hock : L'imam roue de coups le fidèle pour une affaire de place

Les bagarres et affrontements dans les mosquées et autres lieux de culte commencent vraiment à inquiéter. Après la bataille rangée qui a eu lieu, il y a quelques jours à la mosquée Al Fallah de Colobane, suivie de celle de Rufisque entre Ibadous et Tidianes, c’est une affaire similaire qui a eu lieu à l’intérieur de la mosquée de Fann Hock. Sauf que cette fois, il s’agit de l’imam en personne qui s’est battu avec un de ses fidèles pour une affaire de place à occuper. Le vieillard qui a été sévèrement corrigé est sorti quasiment nu de la mosquée, les habits étaient en lambeaux.