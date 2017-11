Babacar Lô Ndiaye, chargé de mission du président de la République : " Le PDS est notre véritable allié. Bby est une alliance contre nature et fictive"

Selon le coordinateur national de la convergence des forces républicaines (CFR), Babacar Lô Ndiaye, certains hommes politiques ont l'ambition de saboter les tentatives de retrouvailles entre l'ancien président de la République, Maître Abdoulaye Wade et le président de la République, Macky Sall. " Il y a des hommes tapis dans l'ombre et ayant des ambitions présidentielles dont le ministre Amadou Ba, qui font tout pour saboter les retrouvailles entre la famille libérale", a-t-il martelé.

Et de poursuivre dans ce même tempo: " Le président de la République doit faire attention et surveiller certains de ces proches qui sont en train de placer leurs hommes pour préparer sa succession à son insu. C'est la raison pour laquelle, la retrouvaille dérange certains d'entre eux".



Pour Babacar Lô Ndiaye, " l'Alliance pour la République (Apr), n'est pas un parti de gauche, c'est un parti libéral, donc notre véritable allié, c'est le parti démocratique sénégalais (Pds). Sachez que Bby est une alliance contre nature et fictive".