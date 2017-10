Babacar Lô Ndiaye, chargé de mission du Président de la République : "La tournée d’Idrissa Seck dans le Sine-Saloum est paresseuse et dépourvue d’impact"

Le patron de Rewmi, Idrissa Seck, est actuellement en tournée dans le Sine-Saloum afin de rencontrer les populations.





Informé de cette visite, le chargé de mission du président de la République, Babacar Lô Ndiaye, a rencontré ce matin la presse locale de Kaolack en vue de se prononcer sur cette tournée.





"Idrissa Seck a entamé une tournée paresseuse et dépourvue d'impact dans les zones de Fatick, Kaolack et Kaffrine. Je tiens à dire qu’Idy est un personnage qui souffre désormais d’une affection qui l’empêche de voir la réalité car depuis belle lurette sa crédibilité est ternie auprès des populations. Donc, je dois rassurer le président de la République qu’il n’aura rien dans cette zone car nous sommes prêts à lui barrer la route", a déclaré le coordinateur national de la convergence des forces républicaines.







Selon M. Ndiaye, Idy aurait actuellement du pain sur la planche dans son propre parti " Effrayé par les nombreuses défections de ses proches collaborateurs, Idrissa Seck ne devrait pas songer à descendre dans le Sine-Saloum. Il doit savoir que les populations lui ont tourné le dos depuis très longtemps. Alors, sa tournée là, c'est vraiment peine perdue".









Dans le but de réduire à néant les efforts du patron de Rewmi dans cette contrée", Babacar Lô Ndiaye a promis de refaire le même parcours pour sensibiliser les populations sur les vraies intentions de ce dernier.