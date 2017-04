Baba Maal au Zénith et de deux pour l'artiste...

Et de deux pour Baba Maal! L'artiste international sera au Zénith de Paris le 6 mai 2017. L'artiste va une fois de plus transporter les mélomanes dans les méandres de la culture pular. Le roi du Yéla avec un répertoire aussi riche que varié promet de tenir en haleine tout un public habitué à ses sessions de spectacles époustouflants et des envolées féeriques offertes par l'artiste du Fouta. Baba Maal qui annonce déjà la couleur, reste un des rares artistes africains à parvenir à être écouté jusqu'en occident grâce à un subtil mélange d'inspiration traditionnelle et d'amour des musiques, servi par une voix d'exception.