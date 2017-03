Baaba Maal au Zénith le 6 Mai : Du « number one » sur les planchers

L’artiste interplanétaire Baaba Maal va pour la deuxième fois de suite animer la prestigieuse soirée organisée par le label « Soubatel » de Matar Diop au Zénith de Paris.

Rendez-vous incontournable des mélomanes et des fans de l’artiste aux sonorités aussi variées que multidimensionnelles, le zénith sera une occasion de découvrir le nouvel album de Baaba Maal : « traveler » en première partie. Cette nouvelle production pour rappel, occupe pour le moment la place de « number one » au « World Musik ».

Ce sera aussi l’occasion pour l’artiste de l’installation officielle de l’ONG « Nann K europe ». Ce mouvement à la fois sigle et acronyme, se décline, d’abord en Pulaar, comme « Ndema » (Agricullture), « Awo » (Pêche), «Ngaynaaka » (Elevage), « Nalankagal » (Arts et Culture) et « Karalagal » (Technologie). Ensuite, comme une charade, signifiant (Entendez-ça ou entendez cette parole, ce message)… un hymne à l’introspection et au don de soi.

De nombreux invités seront attendus lors de cette prestigieuse soirée.