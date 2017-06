BURKINA FASO : Des geôles à Saint-Henri

Contacté par notre Bureau d'enquête, l'un de ses représentants assure que les accusations contre son confrère reposent sur du vent. « Je suis clair : c’est un dossier vide, un règlement de comptes. Il n’a pas participé au putsch, dit l’avocat burkino-français Paul Traoré. Ils ont pris toutes les infractions qu’on reproche au général Diendéré et ils ont fait du copier-coller. »

À son arrestation, plusieurs avocats de la Francophonie avaient d’ailleurs crié à l’injustice, dont le Barreau de Paris, alléguant que les autorités militaires n’avaient pas respecté les procédures légales.

Malgré sa libération provisoire, Traoré est toujours soupçonné de complicité avec Diendéré. Le chef allégué des putschistes est accusé d’atteinte à la sûreté de l’État, de collusion avec des forces étrangères pour déstabiliser le pays, de meurtres et de coups et blessures volontaires.

Difficile d'en savoir plus sur ce que la justice burkinabè reproche à Traoré. Son avocat assure qu’il n’a jamais reçu le dossier d’accusation. À Ouagadougou, personne ne semble vouloir parler du cas. « Je connais des gens qui ont été emprisonnés pour avoir parlé », dit un avocat du pays que nous avons contacté, avant de raccrocher.



Clan Compaoré



Les ennuis de Traoré ne sont vraisemblablement pas étrangers à sa proximité avec l’ancien président Blaise Compaoré, chassé par un soulèvement populaire à l’automne 2014 après 27 ans au pouvoir.

L’ancien bâtonnier défend Alain Édouard Traoré (aucun lien de parenté) dans un procès en ce moment. Comme les autres membres du dernier Gouvernement de Compaoré, cet ex-ministre de la Communication est accusé d’avoir fait appel à l’armée pour tenter de réprimer un soulèvement populaire dans le sang, en octobre 2014.

Mais la révolte a eu raison du régime Compaoré, qui aurait détourné l’équivalent de dizaines de millions de dollars, selon un récent rapport de l’administration actuelle.

Djibrill Bassolé, un général et ancien ministre accusé d’avoir participé au putsch raté de 2015 au Burkina Faso, et que Mamadou Traoré a déjà représenté.

En 2015, les généraux proches de Compaoré tentaient leur coup d’État, toujours sans succès. Un autre client de Traoré, l’ex-ministre des Affaires étrangères Djibrill Bassolé, est accusé de complicité avec les putschistes. Avant la tentative de coup d’État, ce général a dû se défendre d’avoir appuyé un projet de loi pour permettre à Compaoré de faire un mandat de plus. C’est cette manœuvre qui avait provoqué l’insurrection de 2014.

Le général Bassolé est aujourd’hui en prison, accusé d’avoir fomenté le coup d’État de 2015 avec Diendéré. L’ex-président Compaoré est soupçonné d’avoir fait assassiner un journaliste et l’ancien président Thomas Sankara, lors du coup d’État qui l’a mené au pouvoir, en 1987. En France, il a jusqu’ici échappé aux procédures sur les «biens mal acquis» qui visent les dirigeants de trois autres pays d’Afrique, malgré des plaintes contre lui en 2007.

Le ministère de la Justice du Burkina Faso et l’ambassade à Ottawa n’ont pas répondu aux demandes d’information de notre Bureau d’enquête. Mamadou Traoré ne nous a pas rappelés. À Suivre...