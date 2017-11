BUENOS AIRES : Des ressortissants sénégalais affrontent des policiers argentins

Ce samedi, Buenos Aires, la capitale de l'Argentine a été le théâtre d'une scène pour le moins insolite. Des ressortissants des pays de l'Afrique subsaharienne dont des Sénégalais se sont bagarrés avec des policiers municipaux argentins les sommant de quitter la voie publique qu'ils occupaient illégalement. Certains d'entre eux en sont venus aux mains avec les hommes de tenue Portègnes pour échapper à une arrestation, synonyme d'amende, voire de déportation. Sauf que ce comportement n'est pas du goût de certains sénégalais qui ont élu domicile dans la capitale argentine depuis des lustres et pour cause. "C'est le genre de comportements qui concourent à ternir l'image des africains dans ce pays”, déplore l'un d'eux qui s'est entretenu avec Dakaractu. “D'habitude, ce sont les nouveaux venus qui se comportent de la sorte avec les policiers mais nous autres qui avons compris le système, on ne nous prendra jamais en faute”, explique t il.

Cependant, notre interlocuteur reconnait que l'Absence de représentation diplomatique du Sénégal dans ce pays de l'Amérique du nord est pour quelque chose dans les difficultés que rencontrent les immigrés. “Nous n'avons même pas un consulat. Pour renouveler nos documents administratifs, il faut aller au Brésil. Pourtant, nous avons une forte communauté sénégalaise ici mais les autorités semblent n'en avoir cure”, se désole t il.