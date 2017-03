BRUNO SATIN, AGENT DU DÉFENSEUR SÉNÉGALAIS : « Koulibaly restera à Naples cet été »

Présentement à Londres pour le match amical international contre le Nigeria, prévu ce

mercredi, Kalidou Koulibaly continue d’occuper la rubrique transfert. Cette fois-ci, l’agent du défenseur sénégalais a senti le besoin de tirer les choses au clair.

« Nous avons renouvelé avec Naples jusqu’en juin 2021, donc Kalidou Koulibaly restera à Naples cet été. Il ne partira pas de Naples, tout est en ordre avec le club. Une clause libératoire ? Il n'y a pas de clause, ce sont des questions privées et confidentielles entre le club et le joueur », a dit Bruno Satin hier à la presse italienne.

Auteur de 20 matchs pour un but, le roc du Calcio, éliminé en 8e de finale de Ligue des champions par le Real Madrid (3-1, 1-3), est pressé par de grosses écuries européennes dont Chelsea (Angleterre) qui aurait mis sur la table pas moins de 50 millions d’euros pour l’enrôler.