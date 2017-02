BRESIL : Le fils de Pelé condamné à douze ans de prison

Edson "Edinho" Cholbi do Nascimento, le fils de Pelé, a été condamné à douze ans et dix mois de prison par un tribunal de Sao Paulo pour blanchiment d'argent dans une affaire de drogue.

"Edinho" avait été condamné en juin 2014 à 33 ans de prison. L'ancien gardien de but, notamment de Santos, avait fait appel, mais n'avait pas obtenu gain de cause. Son avocat avait alors saisi la haute cour d'appel, qui a confirmé vendredi la peine de prison, ramenée à un peu moins de 13 ans.