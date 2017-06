BOUN ABDALLAH TÊTE DE LISTE - La Cojem parle '' d'atout majeur '' pour Bby

Le choix porté sur Mouhamed Boun Abdallah Dionne comme tête de liste nationale de Benno Bokk Yakaar '' est un atout majeur pour la coalition Présidentielle ''. C'est du moins, la conclusion de la Convergence des Jeunes Mackystes du Sénégal.



Selon son coordonnateur, qui s'exprime au nom de ses camarades, '' le Premier Ministre est suffisamment outillé pour défendre le bilan du Président Macky Sall et convaincre les Sénégalais à accorder au Président une majorité consistante et lui permettre de poursuivre sa politique. ''



Makhtar Diop d'insister sur la nécessité de former un bloc derrière Mahammed Boun Abdallah Dionne. ''Tout choix est forcément préférence. Que le Président ait préféré Dionne ne signifie pas que les autres ne sont pas compétents. Au contraire, l'Apr et par extension le Bby se prévaut de réels gros calibres capables de donner satisfaction au Président. Mais la Cojem applaudit le choix porté sur le PM et estime que la victoire n'en sera que plus facile. Mahammed Boun Abdallah Dionne est l'homme de la situation pour avoir montré ses preuves depuis qu'il est aux commandes du gouvernement ''.