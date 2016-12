BOULOGNE : Après l'incendie meurtrier, l'Etat apporte son soutien

Près d’une semaine après l’incendie volontaire qui a coûté la vie à un Malien de 40 ans, le 16 décembre à Boulogne, les résidents du foyer Coallia ont reçu jeudi dernier le soutien officiel... de l’Etat sénégalais, dont le président, MackySall, était en visite à Paris.

L’un des membres de la délégation présidentielle, Abdou Karim Sall, est venu au sein de l’établissement, qui compte plus de 400 ressortissants de son pays, sur environ 700 résidents. « Le président avait la volonté de venir vous apporter son soutien, mais cela n’a pas pu se faire au dernier moment », a regretté cet officiel, qui a lui-même des proches au sein du foyer.

« C’est un devoir de venir à vos côtés dans ces moments difficiles, de vous apporter un soutien ».

Après une semaine d’enquête, qui n’a pour l’instant pas permis d’interpeller l’auteur de l’incendie, le nettoyage de la cage d’escalier où le feu s’est propagé a pu être mené, ce vendredi.

« Ils ont aussi nettoyé les couloirs, mais ils ne peuvent pas encore toucher au hall, à cause de l’enquête », explique Bakary Cissoko, le président du comité des résidents, inquiet pour la santé des habitants, qui respirent encore de fortes odeurs de brûlé.

De leur côté, les associations aimeraient évidemment voir l’enquête avancer au plus vite. « Les résidents du foyer n’ont toujours pas été auditionnés », croit savoir Jean-Baptiste Eyraud, porte-parole du Dal (Droit au logement). Les militants du Dal et du Copaf (Collectif pour l’avenir des foyers) ont donc décidé de recueillir eux-mêmes des témoignages, pour les transmettre à l’avocat des résidents. Une manifestation est également pré- vue le 10 janvier, à 17 heures, entre le foyer et la sous-préfecture de Boulogne.