BLOCAGE DU PROJET DE L’UNIVERSITÉ CHEIKH OUMAR FOUTIYOU TALL : Les assurances d’Al Amine

Les délégations des Bureaux exécutifs de Jamra et de Mban Gacce sont retournées ce jeudi, à Tivaouane, à l’occasion de la cérémonie du huitième jour du rappel à Dieu de Cheikh Tidiane Sy ‘’Al Makhtoum’’, pour présenter leurs condoléances au nouveau maître des lieux, Abdou Aziz Sy ‘’Al Amine’’.

Imam Massamba Diop et compagnie ont saisi l’opportunité pour informer le Khalife des Tidianes de l’état d’avancement du projet d’université verte de la banlieue, Cheikh Oumar Foutiyou Tall.

Pour lequel un site de 6ha a déjà été octroyé par l’Etat du Sénégal, assorti de la co-signature d’une convention avec le ministère de l’Environnement et de la réception en bonne et due forme d’une attestation de bail, délivrée par la direction des domaines.

En sa qualité de coordonnateur dudit projet, Imam Diop a indiqué que depuis l’audience qu’il avait accordée au Comité d’initiative, en compagnie des bailleurs, et en présence de Serigne Mbaye Sy Mansour, le 02 octobre dernier ; et bien que le Président Macky Sall eut exprimé à ‘’Al Amine’’, dès le lendemain, au Palais de la République, sa satisfaction de voir ce nouvel acquis de l’architecture éducationnelle de notre pays sortir de terre en pleine banlieue, « ce projet achoppe toujours sur la fixation de la date de pose de la première pierre, devant marquer le démarrage effectif des travaux ».

Pour lui, les bailleurs, en raison des lourdeurs administratives de l’Etat pour la mise en œuvre de ce partenariat public-privé, « seraient en train d’examiner l’éventualité d’une délocalisation de ce projet au profit d’un pays de la sous-région (la Côte-d’Ivoire) ». Ce qui a fait quasiment sortir le Khalife Al Amine de ses gonds, selon l’Ong Jamra : «Ce projet n’ira nulle part ! C’est ici, au Sénégal, qu’il sera construit, incha Allah», a-t-il martelé, devant un auditoire médusé, dont des membres de la communauté libanaise, ainsi que de l’Imam Ratib du Fouladou, El hadji Abdoul Wahab Seydi, venus également en délégation présenter ses condoléances. »

La construction de cette université moderne, dont le financement (par joint-venture internationale) a déjà été bouclé, à hauteur de 23 milliards FCfa, et où des matières de pointe comme les énergies renouvelables (éoliennes et photovoltaïques) ainsi que les sciences du gaz et du pétrole occuperont une place de choix, est confiée à la firme de Btp chinoise, «Shino-Hydro», qui a par ailleurs en charge nombre de chantiers étatiques dans la zone de Diamniadio.

Cette firme estime à 30 mois maximum la durée des travaux avant de livrer ce temple du savoir qui portera le nom de Cheikh Oumar Foutiyou Tall, « un héros national, un prestigieux érudit qui a héroïquement combattu le polythéisme et l’armée coloniale française, avant de disparaitre mystérieusement dans les falaises de Bandiagara, en 1864 »