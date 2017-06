BLESSÉ AU GENOU : Keïta Diao Baldé forfait pour Sénégal-Guinée Équatoriale

Victime d’une inflammation au genou gauche, Keita Diao Baldé est forfait pour les deux matchs que le Sénégal jouera contre l’Ouganda en amical et la Guinée équatoriale, les 5 et 10 juin prochain à Dakar



Les lions du Sénégal, qui croisent le fer d’abord avec l’Ouganda en amical et ensuite avec la guinée équatoriale, pour le compte de l’acte 1 des éliminatoires de la CAN-2019, risquent de descendre sur le pré sans Diao Baldé Keita. le sociétaire de la lazio rome souffrirait d’une blessure au genou. si aucune communication n’a été faite pour l’instant par le staff technique des lions, la Fédération a, toutefois, reçu un document médical du médecin de la Lazio qui confirme l’indisponibilité d’une dizaine de jours du joueur. Même s’il était suspendu lors de la dernière journée du calcio, Diao Baldé Keita serait touché à l’entraînement après la rencontre de la 37ème journée perdue au stade Olimpico contre l’inter Milan (1-3).



L’attaquant des lions ne s’est toujours pas présenté au stage de préparation de l’équipe nationale à Saly. Le natif d’arbùcies (espagne) qui ne compte d’ailleurs pas effectuer le déplacement est actuellement en famille, en Espagne. Il a d’ailleurs différé ses vacances jusqu’après des examens supplémentaires pour être édifié sur son sort. Dans la lettre qu’il a adressée à Abdourahmane Fédior, son homologue sénégalais, Fabio Rodia, le médecin de la lazio rome, a informé que, «le jeudi 25 mai dernier, le joueur Keita Baldé Diao a été victime d’une blessure au niveau du genou. Il souffre d’un traumatisme de la partie gauche dudit genou. À l’issue du diagnostic, il a été révélé que Keita Baldé souffre d’une ré-inflammation de la chondropathie. Une maladie que le joueur a déjà connue par le passé», rappelle-t-il. Par conséquent, le médecin italien recommande que «le joueur observe un repos médical d’une dizaine de joueurs pour recevoir une thérapie physique et médicale dans une clinique », lit-on dans le document adressé à la FsF.



Cependant, sachant que ce énième forfait enregistré dans son équipe pourrait affecter celle-ci, Aliou Cissé compte faire appliquer le règlement. Captain Cissé voudrait que Keita Baldé Diao rejoigne la Tanière pour faire constater sa blessure sur place par le médecin de l’équipe nationale, le docteur Fédior. Puisque les premiers examens des médecins de la Lazio ont prévu une indisponibilité de dix jours, le sélectionneur estime que ce délai prendra fin dans quelques jours. c’est-à-dire le 5 juin. et, si Diao Baldé n’est pas disponible pour la rencontre amicale contre l’Ouganda, il pourrait être récupérable pour le second match qui mettra aux prises les lions au Nzalang Nacional de la Guinée équatoriale, comptant pour la première journée des éliminatoires de la coupe d’Afrique des Nations Cameroun 2019.

