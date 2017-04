BLANCHIMENT DE FRAUDES FISCALES : Sale temps pour le Crédit Suisse de Tidjane Thiam

Sale temps pour la banque Crédit Suisse dirigée par Tidjane Thiam. En effet, une enquête judiciaire pour blanchiment aggravé de fraude fiscale est ouverte en France et a révélé plusieurs milliers de comptes bancaires ouverts en Suisse et non déclarés par leurs titulaires auprès de l’administration fiscale française, a annoncé le parquet national financier (PNF), vendredi 31 mars.

Des perquisitions et des auditions ont été menées jeudi et vendredi sur l’ensemble du territoire français par 25 agents du Service national de douane judiciaire (SNDJ), précise-t-il dans un communiqué. L’enquête ouverte le 25 avril du chef de blanchiment aggravé de fraude fiscale...