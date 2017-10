BLANCHIMENT DE FRAUDE FISCALE : Comment Demba Ba a été encerclé jusqu'au Panama

L’étau se resserre autour du footballeur sénégalais évoluant à Shangai Shenua (Chine) cité dans une vaste affaire de blanchiment de fraude fiscale.

Libération révèle que le 5 octobre dernier, Newcastle avait saisi la Haute Cour britannique pour demander l’annulation des actes de procédure posés par la Hm Revenue & Customs - les services fiscaux - dans le cadre de ses investigations.

La Cour a rejeté la demande de Newcastle non sans préciser avoir été convaincue par le fisc britannique et pour cause. Selon nos in- formations, les enquêteurs britanniques ont remis aux juges leur rapport d’enquête qui était jusque-là inconnu du grand public. Et ce document révèle par exemple comment Demba Ba est passé par plusieurs sociétés qui lui

sont liées pour flouer le fisc britannique.

Lors du transfert de l’international sénégalais de West Ham à Newcastle en 2011, l’agent de joueur Simon Stainrod avait reçu 2,4 millions d’euros (1,5 milliard FCfa). Cette somme sera ensuite « secrètement transférée » via un cabinet d’avocats à des sociétés liées à Demba Ba et à des agents sans licence. Les sociétés en cause sont Sarl Ba Corporation, quatorze Management, basée en France, Silkee Management sise à Enfield, au nord de Londres, et Zumbada Ventures Corporation, une société offshore basée au Panama.

Selon les statuts obtenus par Libération, cette dernière entité est administrée par Harmadio Herera. Ce cabinet est lié directement à deux scandales politiques de haut niveau. L’un concernait la Conférence épiscopale du Costa Rica, qui avait mis en place une société écran au Panama, dirigée par Herrera, pour éviter de payer des impôts.

L’autre impliquait Luis Bárcenas, ancien trésorier du Partipopulaireespagnol. D’après le Fisc britannique, ce procédé complexe a permis à Demba Ba de flouer les Impôts à

hauteur de 1.160.383 de livres sterling (852,6 millions F Cfa).