BILAN DE LA VISITE D'ÉTAT DE MACKY SALL EN FRANCE : HISTORIQUE À TOUS LES ÉGARDS

Le Sénégal a été au cœur de Paris depuis une semaine. La visite tant attendue du président sénégalais tire à sa fin. Au moment du bilan, l'entourage présidentiel savoure le moment. Selon notre interlocuteur, un proche collaborateur du président, "la visite de Macky a été historique à tout point de vue. Macky a eu des entretiens avec tout ce que la République Française compte d'autorités de haut niveau et responsables d’institutions. De François Hollande, en passant par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, du premier ministre jusqu'à la Maire de Paris, tous ont reçu le Président sénégalais et organisé des réceptions, dîners et déjeuners avec des tête-à-tête qui en disent long sur l'estime que ces autorités portent à Macky Sall.



Sur l’accueil controversé et mal interprété de Macky Sall dimanche dernier par une ministre au lieu de Hollande, notre interlocuteur recadre le débat et apporte des précisions de taille. A l'en croire, " il y a manifestement une méconnaissance des règles protocolaires en vigueur en France en matière d’accueil de présidents étrangers. C'est un mauvais débat dans le protocole français le président ne se déplace presque jamais pour accueillir un hôte à l’aéroport. C'est plutôt du ressort du ministère des affaires étrangères qui dépêche souvent un fonctionnaire pour aller accueillir un président étranger. Il arrive même que c'est l'ambassadeur du pays du président visiteur qui va chercher ce dernier. Donc c'est un faux débat de dire que Macky a été mal accueilli. Au contraire, en lui envoyant un ministre, l'Etat français à montré un respect particulier et une haute estime à notre président et à notre pays ", conclut notre interlocuteur.