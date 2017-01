BIGNONA : Cinq étudiants arrêtés et remis au procureur divers délits présumés

Cinq étudiants ont été arrêtés jeudi à Bignona (sud) et remis vendredi au procureur de la République pour les délits présumés de "manifestation non autorisée, troubles à l’ordre du public, violences et voies de fait" sur des agents de la mairie de cette localité, a appris l’APS de source sécuritaire.

Les personnes arrêtées feraient partie d’un groupe d’étudiants qui réclamaient récemment une subvention annuelle de 350 000 francs CFA à la mairie de Bignona.

Les étudiants ont protesté dans les rues de la ville et ont incendié des pneus sur la route nationale numéro 6, selon la même source. Ils ont aussi empêché le déroulement des cours dans les écoles de Bignona avant d’aller entraver le fonctionnement du service de l’état civil de la mairie.

"Les cinq étudiants arrêtés et remis au procureur de la République sont accusés de violences et voies de fait sur les agents de la mairie, destruction de biens publics, confiscation de documents administratifs, troubles à l’ordre public et manifestation non autorisée", a précisé à l’APS le commandant de brigade de gendarmerie de Bignona.

Selon lui, les étudiants ont emporté des cachets de l’état civil et cassé des vitres de la mairie. Ils ont été arrêtés à la suite d’une plainte du conseil municipal de Bignona, affirme la même source.