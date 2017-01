BIEN MAL ACQUIS : La déclaration du Directeur général des Douanes, Pape Ousmane Guèye qui enfonce Diadji Ba

S’il y a bien quelqu’un dont la sortie a fait grincer des dents à la Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI), c’est bien le Directeur général des Douanes, Pape Ousmane Guèye. Ce dernier n’a rien trouvé de mieux à faire que de... dédouaner le lieutenant-colonel Diadji Ba en déclarant que 150 millions de FCfa, c’était des miettes pour les douaniers.

Au delà de la gravité d’une telle déclaration, nos confrères de Libération indiquent que le problème qui se pose et que fait semblant d’ignorer le DG des Douanes, c’est que Diadji Ba n’est pas poursuivi pour 150 millions de FCfa mais un demi milliard.

En effet et comme nous l’avait écrit Libération, c’est à la suite de l’affaire des 150 millions volés chez lui que le parquet de Dakar a fait un signalement à la Cour de répression de l’enrichissement illicite. Et l’enquête a permis de découvrir que Diadji Ba trônait sur une fortune provisoire de 500 millions de FCfa. Et Dieu que le parquet spécial n’a pas fini ses découvertes. Pour dire qu’on est franchement loin des 150 millions de FCfa annoncés par le DG des Douanes...