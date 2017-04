BESANÇON : Le meurtrier du Sénégalais Mamadou Lamine Diédhiou s'est rendu

L’auteur soupçonné d’avoir porté des coups de couteau mortels à Mamadou Lamine Diédhiou, 24 ans, ce week-end, s’est rendu au commissariat de Besançon dans la nuit de lundi à mardi. C’est ce qu’a confirmé ce mardi Edwige Roux-Morizot, procureure de la République de Besançon. « Pour le moment, précise la magistrate, aucune autre interpellation n’a eu lieu ». Mais l’enquête de police menée par la Sûreté départementale est très active. L’agresseur présumé s’est présenté cette nuit à 2h40 au commissariat en compagnie de son avocat, puis a été placé dans la foulée en garde à vue (celle-ci peut durer au maximum 48 h). Cet habitant du quartier des Orchamps devait être entendu par la police dans la journée.

Le Sénégalais Mamadou Lamine Diédhiou est décédé des suites d’une violente agression, née, selon les premiers éléments, d’une situation pourtant banale. L’agent de sécurité avait refoulé un client qui, vexé, a prévenu entre cinq à dix personnes, selon la police. Ce groupe s’est alors jeté sur sa victime, finalement poignardée à plusieurs reprises, notamment au thorax, dans le dos et à la jambe.

La scène a été filmée et les protagonistes seraient en partie identifiables, selon des témoins qui ont eu accès aux images de la caméra fixée au-dessus de la porte de l’établissement. Dans les quartiers bisontins, des noms ont déjà circulé. Ce drame nocturne a suscité un vif émoi dans toute la ville et au-delà. Les réactions sur les réseaux sociaux sont également nombreuses. A l’initiative de la famille de Mamadou et de plusieurs associations bisontines, une marche pacifique est prévue ce samedi au centre-ville.