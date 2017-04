BESANÇON : Le meurtrier du Sénégalais Mamadou Lamine Diédhiou écroué

Hichem Djebaïli, 24 ans, à qui sont reprochés les coups de couteau fatals à Mamadou Lamine Diédhiou, le vigile sénégalais du Styl, a été placé en détention provisoire ce mercredi. Il encourt 30 ans de prison. Il n’a pas dit un mot, ou presque. Tout au long de sa garde à vue débutée mardi à 3h du matin, Djebaïli a exercé son droit au silence.

L’homme à qui sont reprochés les coups de couteau fatals au videur du Styl, a été déféré devant le parquet de Besançon ce mercredi, puis mis en examen par le juge d’instruction pour « homicide volontaire ». Dans la foulée, le juge des libertés et de la détention a ordonné son emprisonnement à titre provisoire.

Hichem Djebaïli, 24 ans, sans emploi, habitué du quartier des Orchamps, et au casier judiciaire peu fourni jusqu’alors (mais actuellement sous contrôle judiciaire dans le cadre d’une affaire de stupéfiants), encourt jusqu’à trente ans de réclusion criminelle. Accompagné de son avocat, il s’était livré de lui-même au commissariat. Sans doute conscient qu’il n’avait guère d’autre choix, son nom ayant déjà commencé à circuler dans la ville.

La procureure de la République de Besançon, Edwige Roux-Morizot, est revenue ce mercredi en détail sur la brutale agression dont a été victime le vigile sénégalais, dans la nuit de samedi à dimanche en plein centre-ville. Dans le cadre de l’instruction, explique-t-elle, les images de la caméra fixée au-dessus de la porte de la discothèque sont précieuses.

« On voit qu’il y a une première altercation avec un client, à qui l’agent de sécurité refuse effectivement l’entrée. Mais sur les images, la discussion apparaît assez calme. Au bout d’une quinzaine de minutes, cinq à six individus qui ont été appelés par le client arrivent par derrière. Ce client qui était pacifique jusqu’alors porte le premier coup, deux ou trois autres frappent ensuite », relate la procureure de la République. « Dans le cadre de cette rixe on voit l’auteur sortir un couteau, tourner autour de la victime, et porter notamment deux coups en prenant bien son temps », ajoute-t-elle. Des gestes qui caractérisent un homicide volontaire, selon la magistrate.

Réalisée ce mercredi matin, l’autopsie de Mamadou Lamine Diédhiou révèle effectivement « deux plaies franches », l’une à la cuisse droite, l’autre au thorax : le videur a été poignardé en plein cœur. « Ses deux ventricules ont été percés, ce qui a provoqué l’hémorragie mortelle », précise Edwige Roux- Morizot. Des contusions ont également été relevées, notamment sur son visage. Les autres protagonistes de l’agression, eux, sont toujours dans la nature. « Ils sont identifiés, je les invite vivement à venir s’expliquer auprès des services de police », insiste la procureure de la République. De gré ou de force, il paraît peu probable qu’ils échappent à la justice.