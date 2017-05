BENNO BOKK YAAKAR À DIOURBEL- Des gorilles recrutés, des chaises qui volent et des coups de poing qui pleuvent...

Dans la région de Diourbel, il n'y a pas que les libéraux, ceux de Mbacké notamment, qui savent échanger des coups de poing. Les Apéristes et leurs alliés du département de Diourbel ont aussi montré qu'ils savaient se bagarrer. Réunis pour le dépôt des candidatures en perspective des futures élections législatives, les leaders n'ont pas pu accorder leurs violons. Deux camps se sont dégagés. D'un côté, il y a vraisemblablement celui piloté par Dame Diop, coordonnateur de l'Apr et de l'autre côté, la frange animée par plusieurs responsables dont le Docteur Soumaré, Khassimou Wone, pour ne citer que ces deux là. La pomme de discorde demeure l'identité des futurs députés, en cas de victoire, et surtout celle de la tête de liste départementale. Désormais, certains font tout pour s'éviter d'avoir à ce poste Malick Fall, l'actuel maire de la commune. Ce dernier se prévaut d'une victoire sans bavure sur l'ensemble de la coalition lors des dernières élections locales, et revendique donc ce privilège.



Ce dimanche, la bagarre a éclaté. La rencontré a été sabotée par des jets de chaises et des bousculades monstres. Les tentatives de faire revenir le calme seront vaines surtout que les chamailleries étaient entretenues par des gorilles recrutés par certains hauts responsables.





Dame Diop qui a fait face plus tard à la presse, dira qu'un consensus a pu être trouvé avec une dizaine de maires, des leaders de partis alliés et que les dossiers à candidature pourront désormais être déposés et acheminés par ses soins à... Dakar.



Aminata Tall, par l'entremise de son chargé de communication, précisera n'appartenir ou ne diriger aucun groupe et avoir même décidé de voter à Dakar.