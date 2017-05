BBY Kolda : Un comité ad hoc fait des propositions en vue des législatives

Un comité Ad hoc a été mis en place par la coalition Benno Bokk Yakaar de Kolda qui a adressé à la conférence des leaders nationaux un certain nombre de propositions comme outils d’aide à la décision par rapport au choix des profils devant porter le flambeau de la coalition dans le département. Le comité selon une note signée par Sanoussi DIAKITE, le Dr Massirin SAVANE M. Massogui DIOP et du Ministre d’Etat Bécaye DIOP qui nous a été transmise, s’est donné comme ambition d’aller vers tous les groupes.

C’est ainsi que le 25 mai 2017 le comité ad hoc a organisé une réunion d’informations et de partage sur la circulaire du Président mettant fin aux AG d’investitures sur l’ensemble du territoire national. Au cours de cette rencontre qui a dégagé une esquisse du profil des éventuels candidats, les entités ont été encouragées à formuler des propositions qui faciliteront le travail de la conférence des leaders pour le choix des candidats de BBY aux élections législatives prochaines. Des choix ont été faits suite à des propositions de candidatures, après une large concertation. Pour une victoire de BBY aux élections à venir le comité ad hoc propose l’identification et la formation des représentants et les mandataires de la coalition Benno Bokk Yakaar au niveau des lieux et bureaux de vote, mais aussi la mise en place d’un comité électoral.