BBY ET LÉGISLATIVES 2017 - Diourbel enterre les haches de guerre et compte dresser une liste consensuelle

Les déboires de la coalition Benno Bokk Yakaar lors des locales 2014 sont encore frais dans les mémoires des leaders de Diourbel. Une pareille désillusion est encore possible si l'unité n'est pas obtenue. Lors d'une réunion convoquée d'urgence par Aminata Tall, sur instruction du Président Sall, dans un hôtel de Dakar, nos radars nous informent que les uns et les autres ont été appelés à prendre leurs responsabilités. Perdre les législatives ne saurait être toléré surtout quand c'est dû à des discordances de nature politique. C'est ainsi qu'ils ont convenu de privilégier le consensus dans la désignation des candidats avant de transmettre une short liste au patron de la coalition pour arbitrage. Cela permettra de ne pas obliger le Président Sall à sortir de son tiroir une liste qui s'imposera à tous. Pour ce qui est du choix du mandataire de la coalition BBY de Diourbel, il sera rappelé que c’est une prérogative du Président de la coalition.



Aminata Tall, qui précise avoir transféré son lieu de vote à Dakar, invitera ses collaborateurs à '' échanger sur la teneur de la directive présidentielle, pour recueillir les avis de tous les responsables qui devront retourner à la base, rendre compte et procéder à la remobilisation des troupes. '' Elle se félicitera des bons offices joués par les bonnes volontés qui ont abouti à des retrouvailles entre les deux groupes antagonistes. Aminata Tall insistera sur la nécessité de faire preuve de ''' dépassement une fois cette étape franchie, avant de se féliciter du ralliement de certains leaders comme Omar Samb, le Président de l’Alliance pour le Développement de Diourbel. ''





Les trente deux intervenants s'engageront à œuvrer pour la massification de la coalition et la remobilisation de la base. Pour l'occasion, Aminata Tall et le maire Malick Fall signeront l'armistice après des démêlées rapportées en exclusivité sur Dakaractu.