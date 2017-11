BBY EN CRISE ? Le 'Mac Authentique' dénonce ' les manoeuvres souterraines tendant à rapprocher l'Apr et le Pds au détriment de Bby '

'' Le contexte politique actuel est marqué par des manœuvres souterraines tendant à rapprocher le Pds et l’Apr au détriment de Bby et des intérêts supérieurs du Sénégal''. C'est du moins l'avis d'Assoumana Danfa, Président du ''Mac Authentique ''.



Le responsable politique allié du Président Macky Sall estime que pour des intérêts politiques personnels, '' des alliances contre-nature sont en phase de scellement.



'' Je demande à ce que nous de la mouvance présidentielle, que nous éclairions l’opinion sur les rumeurs selon lesquelles on est en train de restituer à Wade certains de ses biens qui avaient été saisis dans le cadre de la traque des biens mal acquis. J’attire l’attention des leaders de Bby et de l’opinion sur le fait que des transhumants activistes qui étaient dans la cour de Wade et qui sont responsables de sa chute, sont aujourd’hui de connivence avec certains responsables de l’Apr pour enterrer la coalition. Et ce rapprochement tant souhaité par les deux groupes comploteurs pourrait même être entériné pendant les cérémonies religieuses à venir en attendant le congrès de l’international libéral prévu à Dakar ''.



Pour Ansoumana Danfa, la machine de la manipulation est mise en branle. Il invite ainsi les partis politiques de la coalition Présidentielle à prendre leurs responsabilités.