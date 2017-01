BASSIROU GUEYE ET LE DOYEN DES JUGES SAMBA SALL : Le couple de fossoyeur de la Justice sénégalaise (FPDR France )

Ce qui passe actuellement au Sénégal est d’une extrême gravité. Des opposants politiques sont poursuivis, cueillis et emprisonnés sans aucune base légale et en violation totale de la Loi et de la Constitution. Une nouvelle fois, le pseudo procureur de la république, valet du pouvoir exécutif et complice de l’APR a failli à sa mission, trahissant tous les idéaux qui sied à une telle fonction qui est d’être au service de la nation et de défendre exclusivement les intérêts de la Société.

Le FPDR France condamne avec la plus grande vigueur l’arrestation de Bamba Fall, de Bira Kane N’Diaye, Directeur de Cabinet de Khalifa Sall et de tous les militants socialistes. Le FPDR France rappelle que la couple Bassirou Gueye/Samba Sall travaillent nuit et jour au service de la réélection de Macky Sall, par la programmation d’arrestations d’opposants politiques. Le FPDR France rappelle que sur ordre de Bassirou Gueye, le juge Samba Sall à procédé à l’arrestation arbitraire du Député Oumar Sarr, en violation de l’article 61 de la Constitution et des articles 51 et 52 du règlement intérieur de l’assemblée nationale. C’est ce même couple qui a ordonné la confiscation illégale du passeport avec interdiction de sortie du territoire de l’ancien premier ministre Abdoul M’Baye dans une affaire privée dont le caractère civil ne fait l’ombre d’un doute (affaire matrimoniale).

Ce sont toujours ces 2 magistrats qui sont partie prenante du complot fomenté planifié au plus haut niveau par Macky Sall et le Ministre de la justice Sidiki Kaba, lequel complot a abouti à l’arrestation arbitraire de Bamba Fall, Maire de Médina et de certains proches collaborateurs de Khalifa Sall, Maire de Dakar Ce couple spécialiste des manœuvres, combines, et basses œuvres déshonorent totalement la justice et la démocratie sénégalaise. Par conséquent, le FPDR France demande la révocation immédiate de ces 2 magistrats, qui en plus de violer la Constitution sénégalaise les droits de la défense, les droits politiques et civils des citoyens sénégalais, violent impunément les textes communautaires de l’UEMOA. Le FPDR France demande à l’Union des magistrats du Sénégal (UMS) de se déterminer par rapport à toutes ces graves affaires qui discréditent la justice sénégalaise ou de dissoudre leur mouvement associatif. Aujourd’hui, plus aucun sénégalais n’accorde la moindre crédibilité à la justice et à ses décisions politiques et illégales.

Le FPDR France demande à toutes les forces vives de la nation, aux étudiants, aux chômeurs, aux enseignants, aux personnels de santé, aux personnels de la justice, aux pécheurs, aux paysans et à toute la jeunesse d’organiser sans tarder la résistance populaire pour le départ de Macky Sall.

Le FPDR France demande, que dans chaque quartier au Sénégal, soit créé des CDD (Comité de Défense de la Démocratie) et appelle tous les sénégalais à investir l’assemblée nationale pour empêcher une forfaiture inouïe, à savoir la levée de l’immunité parlementaire de l’honorable Députée Aminata Diallo, victime du couple Bassirou Gueye/Samba Sall agissant sous les ordres de Macky Sall. Le FPDR France affirme que l’heure du départ de Macky Sall et de ses complices a sonné.



Sidy Fall​​​​​​​​

Coordonnateur du FPDR France



Paris, le 10 janvier 2017