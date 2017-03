BARTHÉLÉMY DIAS : « Macky veut éliminer ses adversaires... Ses fonds lui octroient 22 millions par jour... Il veut passer le pouvoir à son frère »

Des va-et-vient de Khalifa Sall devant le juge, Barthélémy Dias ne retient qu'une chose. '' C'est le Président Macky Sall qui s'essaie dans le musèlement de ses potentiels adversaires de 2019 lors de la future présidentielle. Il veut aller seul à la présidentielle. '' Face à la presse alors qu'il était venu prêter main forte à l'édile de Dakar, le responsable politique a jugé nécessaire d'interpeller toutes les forces vives de la population à venir se joindre à eux pour mettre terme à cette "injustice''. Ainsi, s'adressera-t-il aux forces politiques, aux forces syndicales, aux associations féminines, aux chefs religieux... Il préconisera une dynamique unitaire des Sénégalais pour freiner cette dévolution monarchique du pouvoir.

Pour le maire de Sacré-Cœur/Mermoz, '' les objectifs de la famille Sall sont clairs. Il s'agit d'aller vers une dévolution monarchique du pouvoir, cette fois-ci entre deux frères .'' Barthélémy Dias de s'adresser sur ce point aux populations de Guédiawaye : "Ne réélisez pas Aliou Sall. Il a comme ambition de devenir député, d'aller ensuite occuper le fauteuil de Président de l'Assemblée nationale pour enfin succéder à son frère aux fonctions de Président de la République du Sénégal.''



Barthélémy de poursuivre : "nous avons combattu pour empêcher cette dévolution monarchique du pouvoir avec Wade, nous nous battrons encore pour empêcher cette dévolution entre frères''.



MACKY A DROIT À 22 MILLIONS PAR JOUR

Barthélémy Dias, par rapport aux 30 millions de Francs accordés à Khalifa Sall par la mairie de Dakar, rappelle qu'il s'agit, ni plus ni moins de fonds politiques accordés par le Conseil municipal et libérés par le percepteur. Autrement dit, le million de francs laissé à l'appréciation de Khalifa tous les jours du mois ne relève point d'une caisse d'avance. Belle transition pour lui de faire allusion aux fonds politiques du Président Sall qui a droit, dit-il, à 22 millions au quotidien, soit 666 millions par mois, à récupérer sans quitus et sans contrôle. Il interpellera le syndicat des inspecteurs du Trésor à se prononcer sur la question.