BARTHÉLÉMY DIAS CE DIMANCHE À LOUGA : " Le PS aura sa propre liste aux prochaines législatives de 2017 "

Le socialiste Barthélémy Dias a déclaré ce dimanche à Louga, que le parti socialiste aura bel et bien sa liste aux prochaines élections législatives de 2017, n’en déplaise à leurs détracteurs. Mr Dias était en tournée de prise de contact, d’information et de sensibilisation de leurs camarades de la capitale du Ndiambour.



Après avoir dénoncé la manière anti démocratique avec laquelle le Sénégal est géré par le régime en place qui met tous ceux qui s’opposent à lui en prison, et promeut tous ceux qui sont avec lui à des postes de responsabilité, le maire de Sicap-Mermoz a invité les sénégalais en général, et leurs militants en particulier, à prendre conscience de cet état de fait, à se tenir prêt à chasser ce régime du pouvoir.



Pour ce faire, il leur a vivement recommandé de s’inscrire massivement sur les listes électorales pour qu’il en soit ainsi le moment venu.



Mbargou Diop, Correspondant permanent à Louga