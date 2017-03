BARROW À MÉDINA BAYE - ' Nous ne devrons pas permettre d'altérer cette sérénité qui règne dans la Sénégambie '

Après avoir honoré la prière du tisbaar à Touba, Adama Barrow a atterri à l'aérodrome de Kaolack aux environs de 17h25 minutes où il a été accueilli par le gouverneur Lamine Sagna.



Le nouvel homme fort de Banjul a ensuite fait cap sur Médina Baye où il s'est entretenu avec Cheikh Ahmed Tidiane Niass à la suite d'un bain de foule immense.



Mouhamed Mahi Niass, unique fils de Baye Niass ayant vu le jour en Gambie, a été, le premier à prendre la parole pour camper le décor et rappeler l'importance pour le Sénégal et la Gambie de conserver l'excellence de leurs relations.



Son excellence Adama Barrow axera son discours sur les relations qui unissent Banjul à Dakar. '' Je voudrais d'abord commencer par remercier le Président Sall pour tout ce qu'il a fait pour moi et pour mon pays. Je suis revenu au Sénégal pour dire merci. J'étais venu solliciter des prières. La première étape était de faire partir Jammeh. La seconde sera de travailler pour la Gambie. À un moment donné, j'avais peur. Le Khalife m'avait dit de rester tranquille et d'avoir confiance. Cette nuit là, j'avais bien dormi. Je vous demande de prier pour la Sénégambie... Pour que paix soit la chose la mieux partagée! ''



Dans sa réponse, le Khalife de Médina Baye insistera sur ces bonnes relations qui devraient continuer d'exister entre les deux États. '' La Gambie et le Sénégal, ce sont deux pays certes, mais habités par une même population. Baye compte un grand nombre de disciples Gambiens et nous leur demandons de vous soutenir. Nous vous demandons aussi de les aider et au premier rang desquels l'Imam Mountakha Niass. Dieu fait bien les choses. Nous prions pour que votre mission soit sanctionnée d'une réussite exemplaire''.

Serigne Cheikh Ahmed Tidiane donnera plusieurs cadeaux à son hôte composés essentiellement d'exemplaires du Coran, de boubous, de chaussures...