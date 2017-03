BARÇA : Umtiti, une statistique dingue !

Recruté l’été dernier en provenance de l’Olympique Lyonnais, le défenseur central Samuel Umtiti (23 ans, 16 matchs et 1 but en Liga cette saison) s’est déjà imposé du côté du FC Barcelone. La preuve ? Une statistique tout simplement dingue ! En 16 rencontres disputées avec les Blaugrana en Liga, l’international français affiche un bilan parfait de 16 victoires. Par contre, en l’absence d’Umtiti, le Barça enregistre des résultats décevants en championnat d’Espagne : 6 défaites, 3 nuls et 2 victoires avec notamment un revers sans lui contre La Corogne (1-2) samedi. Autant dire que l’entraîneur catalan Luis Enrique serait bien inspiré de faire jouer l’ancien Lyonnais pour suivre le rythme du Real Madrid, leader avec 2 points d'avance malgré un match de retard.