BANQUE : UBA compte émettre des obligations internationales de 500 millions $

Le groupe bancaire nigérian United Bank for Africa (UBA) a indiqué son intention d'émettre des obligations internationales (Eurobonds) pour un montant global de 500 millions $. Il entamera dès cette semaine une tournée de rencontre avec des investisseurs, en compagnie des groupes Barclays, Citi et Standard Chartered Bank, qui ont été désignés comme arrangeurs et chefs de file. L’opération sera assortie d’une maturité de 5 ans. La grande inconnue demeure le taux qui sera servi à la banque présidée par le milliardaire nigérian Tony Elumelu.

La référence la plus récente pour un établissement financier nigérian est l’emprunt international de 500 millions $ bouclé lundi 23 mai 2017 par Zenith Bank, qui a reçu pour la même maturité, un taux de 7,3%. Au contraire de Zenith Bank, UBA a une plus grande présence dans les pays africains, qui représente une part importante de son chiffre d'affaires. Il n’est donc pas aussi lié, aux contraintes qu’impose le contexte économique au Nigéria.

En plus de cela, le groupe bancaire bénéficie de la note B/B sur le court et le long terme, de la part des agences de notation. Des analystes indiquent cependant, que les investisseurs risquent d’exiger une prime de première émission, car cette opération est une première pour UBA sur le marché international. Par ailleurs on peut se demander pourquoi la banque n’a pas sollicité des emprunts bancaires classiques, qu’elle est souvent parvenue à effectuer, à des taux en dessous de 6%.