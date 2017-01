BANQUE NATIONALE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : L’Etat reconduit Thierno Seydou Nourou Sy pour trois ans malgré un bilan catastrophique

Après un premier mandat, Thierno Seydou Nourou Sy va trôner encore, pour trois ans, à la tête de la Banque nationale de développement économique (Bnde). Selon les informations de Libération, l’Etat, à travers le ministère de l’Economie, des Finances et du Plan a demandé la reconduction de Thierno Sy pour une durée de trois ans encore.

Les actionnaires vont se réunir dans les prochains jours pour avaliser, dans la douleur, cette requête étatique. Qui plus, de fortes rumeurs avaient fait état du départ imminent de Thierno Sy surtout à cause des derniers résultats catastrophiques enregistrés par la Bnde.

En effet, la Bnde a fait des bénéfices de...63 millions de FCFA malgré tout le tapage autour des projets qu’elle aurait financés. Pis, malgré ces résultats, la Direction générale a cru devoir demander aux actionnaires une prime-bilan de 80 millions de FCFA.

Le Conseil d’administration s’est formellement opposé à cette demande pour le moins insolite d’autant qu’elle rendrait de facto déficitaire les résultats de la banque. On se souvient que l’ancien président du conseil d’administration, Amadou Kane, avait dénoncé la gestion du directeur général avant de claquer la porte. Une mission de contrôle lui donnera partiellement raison en mettant en cause des prêts accordés sans l’aval du comité de crédit. Un célèbre homme d’affaires, actif au sein de l’APR, a bénéficié de ce procédé des plus scandaleux. Mais comme l’Etat a décidé de fermer les yeux sur tous ces griefs...