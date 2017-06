BAMBILOR : Passe d’armes entre la jeunesse du village et les détracteurs de Ndiagne Diop.......

Les jeunes de Bambilor ont fait face à la presse pour marquer leur soutien à leur maire, devenu depuis quelques temps une cible des détracteurs à la solde du ministre Oumar Guèye.

Les jeunes inconditionnels du maire Ndiagne Diop ont en effet, apporté une réplique de taille à d’autres jeunes.

«Notre soutien est justifié par les actes positifs du maire Ndiagne Diop, qui est un inconditionnel du président Macky Sall, traduisant en actes concrets le PSE dans la commune » ont témoigné ces boucliers du maire de Bambilor.

En effet, cette sortie fait suite à un constat fait sur « l'apparition d'un groupuscule de jeunes renégats coachés par un ministre en perte de vitesse et qui est en quête de renaissance politique » ont-ils également dénoncé.

Pour être plus clairs, les jeunes du village de Bambilor ont donné une leçon aux détracteurs qui réclament l'installation d'une délégation spéciale à la municipalité de Bambilor. Pour conclure, ces jeunes estiment que Ndiagne Diop a fait plus et mieux dans le village de Bambilor que le ministre Oumar Guèye.