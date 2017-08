BAMBEY/ RÉUNION D'ÉVALUATION DE BBY - El Hadj Dia bloque la sortie à Mor Ngom

Après le malaise né des investitures, la coalition Benno Bokk Yakaar de Bambey risque de digérer avec difficulté ses éclatantes victoires au niveau communal et départemental lors des législatives. La réunion d'évaluation déroulée ce samedi a failli tourner à la dérive. En effet, El Hadj Dia et le ministre conseiller ont failli se donner en spectacle s'ils ne l'ont pas déjà fait. Visiblement privé de parole par Mor Ngom, El Hadj Dia n'a point voulu céder à la tentation de délivrer un message à ses militants venus nombreux l'acclamer. Des jeunes, des femmes et des mototaxis Jakarta se chargeront de créer un tintamarre indescriptible scandant son nom et réclamant son temps de parole. Ce qu'il ne pourra pas obtenir.



Très en colère, le jeune responsable politique bloquera la sortie au ministre Mor Ngom. Les médiations n'y feront rien pendant un bon bout de temps. Câblé par Dakaractu, El Hadji Dia dira regretter le scandale. '' Je regrette fort ce qui s'est passé cet après-midi. Je trouve juste que je mérite plus d'égard pour le travail colossal que j'ai fourni durant la campagne et qui a abouti à cette éclatante victoire de la coalition Benno Bokk Yaakar dans le département de Bambey. Je suis d'avis que c'est, en partie, grâce à moi que Benno a gagné le département.

Maintenant, je m'évertue à évoluer dans la concorde et la cordialité pour octroyer au Président Macky Sall un deuxième mandat en 2019. " Lors de la réunion, le ministre Mor Ngom a beaucoup plus insisté sur la nécessité de travailler la main dans la main...