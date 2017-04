BAMBEY - L'Uadb déroule un colloque international de santé et développement durable

L'Ufr-Santé et développement durable de l'Université Alioune Diop de Bambey vient de tenir un colloque international de santé et développement durable auquel ont pris part plusieurs sommités intellectuelles du monde. C'est le cas notamment de Audrey Brown, coordinatrice d'opérations en développement durable, de Nicolas Vonarx, professeur titulaire à la faculté de Soins infirmiers de l'Université de Laval, mais encore Aladji Madior Diop, actuel chef de département du développement durable au niveau de l'Université de Bambey. L'occasion a été saisie par le recteur Lamine Guèye pour mettre en exergue les performances réalisées par son institution. Même son de cloche du côté de Pape Gallo Sow. Le directeur de l'Ufr-Sdd s'est félicité de la réussite d'exception du colloque et espère que les conclusions seront de nature à améliorer le secteur de la santé et du développement durable au Sénégal.