BAMBA FALL FACE AU JUGE DANS LE FOND : Ses avocats introduisent une demande de liberté provisoire

Le maire de la Médina Bamba Fall, face au doyen des juges ce matin est resté zen et serein, selon une confidence de son avocat. Me El hadj Diouf qui a assisté à l'audition de son client, estime que Bamba Fall n'est pas un assassin encore moins toute chose dont on l'accuse. C'est pourquoi, ajoutera-t-il, " nous avons déposé une demande de liberté provisoire et nous sommes confiants quant à son issue... "