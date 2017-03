BAKARY SAMB SUR AL MAKTOUM : « C’est un homme difficile à cerner…Il s’est tu parce qu’il avait déjà tout dit…il n’a jamais affectionné le titre de Khalife Général ».

« Al Maktoum est un homme à analyser » mais « un homme difficile à cerner ». La raison est simple. « Sa vie faite d’interrogations, de ruptures. Il a été le marabout qui a le plus parlé. Il a même vulgarisé cette méthodologie un peu rare de tenir des communications un peu partout au Sénégal ». Des déclarations du docteur Bakaray Samb dans « Grand Jury ». Le directeur de « Timbuktu Institute », qui tentait de commenter le silence du regretté Khalife des Tidianes, est d’avis que ce dernier avait déjà tout dit. « Est-ce qu’il n’avait pas déjà dit tout ce qu’il devait dire ? Son silence a fait beaucoup de bruit. Il avait tout dit, il n’avait plus rien à ajouter… Il a été l’absent le plus présent dans la scène politique du Sénégal. Sa disparition a provoqué une proximité que nous n’avions pas…C’est quelqu’un qui a vécu de manière énigmatique ».



Le chercheur de signaler la personnalité du chef religieux qui était, selon lui, « quelqu’un de très critique à l’égard des marabouts » et très réfractaire aux choses imposées d’ailleurs. C’est d’ailleurs, explique Bakary Samb, la raison pour laquelle, il n’aimait pas le titre de Khalife Général. « Il n’a jamais affectionné le mot de Khalife Général. C’est un rejet de tout ce qui est imposé. Il est l’un des théoriciens les plus avisés de la philosophie de la tidjania. Autant l’appeler comme disait El Hadj Mbaye Dondé ‘’l’autre chose’’ ».



Il abordera aussi la philosophie du chef religieux, « basée sur l’audace de la critique sociale », signalant qu’il a été le seul, à un moment donné, à critiquer les chefs religieux et à déclarer qu’au Sénégal, « le folklore prendra toujours le pas sur le religieux .»



Le politologue, fondateur de l’Observatoire des radicalismes et conflits religieux de se réjouir de ce rôle de « dénominateur commun assez fonctionnel » que pourra jouer Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine en tant que nouveau Khalife.