BABACAR GAYE AFFIRME : « Karim m’a dit qu’il sera là dans le dernier trimestre qui précède les législatives »

Loin de pouvoir confirmer que Karim Wade « est libre de manière absolue » au vu de ce qui est dit ça et là, notamment par Wade-père, Babacar Gaye peut néanmoins affirmer que les législatives au Sénégal se feront avec ce dernier. Le porte-parole du PDS, invité de l'émission Grand Jury, confiera qu’il a eu au téléphone Wade-fils qui lui aurait fait part de sa volonté de revenir au pays et de s’investir politiquement : « …Il m’a dit au téléphone qu’il sera là quand nous arriverons à la dernière ligne droite, dans les trois derniers mois qui nous séparent des élections de 2017 ».

Babacar Gaye de marteler, encore une fois, sa décision de soutenir Karim Wade en sa qualité de candidat du Pds à la prochaine élection présidentielle.

Interpellé sur les sorties de Pape Samba Mboup accusant le fils de Wade de n’avoir jamais acheté la carte du Pds, Babacar Gaye s’est exclamé. « C’est faux ! » avant d’ajouter que « Karim a ses cartes de membre du parti. Je ne suis pas sûr que Pape Samba Mboup détienne la bonne information pour savoir qui détient ou non la carte du Pds. C’est un bon élément et nous allons le soutenir».