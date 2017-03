BABACAR GAYE ABORDE L’ACTUALITÉ : « Faux ! Karim a les cartes du Pds… On reproche à Khalifa de n’être pas dans Bby …Macky s’occupe de règlements de comptes »

"Khalifa Sall, tête de liste de toute l’opposition, même depuis la prison! " Telle est la proposition de Babacar Gaye, l’invité de Grand Jury qui est certain d’une chose. « Il battra » la coalition Bby à la laquelle il a refusé d’appartenir et qui lui vaut, aujourd’hui, d’être jeté à Rebeuss. Le porte-parole du Pds accuse le Président Macky de « ne s’occuper que de règlements de comptes. C’est une affaire politique. Khalifa est victime d’un complot politique… On lui reproche de ne pas être dans BBY. Il va les battre même en prison… Je ne pense pas qu’il y ait un enrichissement personnel. Je ne pense pas qu’il ait détourné des deniers publics ». Le responsable politique de s’offusquer que l’actuel directeur des domaines n’ait pas été inquiété alors qu’il a, dit-il, « été épinglé par l’Ige et fait perdre à l’Etat 38 milliards ». Il s’offusquera de « la rupture d’égalité des citoyens devant la justice » avec la non arrestation du percepteur.



LE PDS EN CRISE ?

« Le Pds va bien », selon Babacar Gaye, malgré la mise en place d’une fronde qui secoue Oumar Sarr et souteneurs. Le porte-parole du Pds s‘est refusé d’être alarmiste. Pour lui, « le Pds vit des moments importants. Nous avons perdu le pouvoir, beaucoup de personnes promues par Wade nous ont quittés. D’autres ont décidé de tracer leur chemin. Par contre, il y a d’autres qui, en faisant une rupture de ban, sont en train de saper l’idéologie du parti. » Il regrettera les mots laissés libres par Pape Samba Mboup qui a traité ses camarades de « racaille ».



Interpellé sur la lettre de Wade renforçant Oumar Sarr dans son statut d’administrateur du parti, Babacar Gaye donne sa langue au chat. « Je ne peux pas l’authentifier. D’habitude, je recevais les messages du Président dans mon email ». Il précise, tout de même, que le Président n’a pas démenti la teneur de cette lettre avant de confier qu’ « Oumar Sarr a et bénéficie de la confiance d’Abdoulaye Wade… Je le reconnais comme étant le Sg adjoint et administrateur du Pds ».