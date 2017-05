BABACAR BIAYE / MBAGNICK NDIAYE 'Quelle est la somme dépensée pour le Fesman ?...

Citant Dakaractu, le député Babacar Biaye a signalé les chiffres annoncés en terme de milliards dans le cadre du Fesman organisé sous et par le régime Wade. Il a ainsi interpellé Mahammed Boun Abdallah Dionne qui a, tout de suite sollicité l'éclairage du ministre de la Culture.



Mbagnick Ndiaye se voudra, dans sa réponse, très prudent non sans annoncer que l'inspection Générale d'État a ouvert une enquête pour donner les bons chiffres '' Ce que je peux en dire que c'est que l'IGE est en train de mener des investigations. Je ne pourrais avancer un chiffre exact de peur de dire un chiffre qui ne recoupe d'avec la réalité... Le dossier sera remis au Président de la République. Il pourra le déclassifier si nécessaire. ''



Par rapport aux prestataires qui réclament leurs dus, Mbagnick Ndiaye n'écarte pas que l'État désintéresse les victimes. '' Si les prestataires ont des documents en bonne et due forme, normalement l'Etat devra payer les prestations. '' Par rapport aux sanctions, il s'agira de distinguer les fautes lourdes des autres types de fautes.



Les échanges ont lieu à l'Assemblée nationale avec les questions d'actualité posées au gouvernement sous la conduite de son chef...