Avis sur les sièges de députés réservés à la Diaspora

Le principe d'élire des députés de la diaspora étant acté par référendum ne saurait être remis en cause.



Toutefois, les 15 sièges prévus me semblent disproportionnés par rapport aux estimations du nombre de Sénégalais établis à l'extérieur (2.500.000). La Diaspora deviendra la 2e "région" du Sénégal après Dakar qui, avec ses 4 départements, totalisait déjà 17 sièges.



Demain, le juge administratif pourrait établir le rapport entre le nombre d'électeurs de ces deux régions. N'est-ce pas un autre contentieux, source de report des élections? Espérons que le Conseil constitutionnel nous édifie sur la conformité de cette disposition et éventuellement sur bien d'autres...



Alors que la Commission Technique de Revue du Code Electoral (CTRCE) a travaillé sur la base de 10 sièges, il aurait été plus élégant de confirmer ce nombre.



Certes il faut regretter l'absence de consensus relativement au mode du scrutin et à la composition de l'Assemblée nationale même si quelques concessions avaient été notées dans les différents camps politiques. Mais une question s'impose.



A la suite de ce désaccord, y'a-t-il eu vraiment un arbitrage du Chef de l'État comme le veut, en l'espèce, la tradition ?



Au surplus, il eut été plus judicieux, dans une phase expérimentale qui requiert une démarche prudente, de fixer un minimum de siège et d'envisager de le revoir progressivement, à l'occasion d'éventuelles réformes. Parce que le système électoral demeure évolutif.



C'est dommage qu'on ait raté de peu l'occasion d'arriver à un nouveau code consensuel.



Ndiaga SYLLA