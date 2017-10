Avec Fatou Talla Ndiaye, s’éteint "la voix d’une grande Cantatrice au souffle puissant" (ministre)

Avec la disparition, vendredi, de la chanteuse Fatou Talla Ndiaye s’éteint ‘’la voix d’une grande cantatrice au souffle puissant’’, a réagi samedi le ministre de la Culture, Abdou Latif Coulibaly, dans un communiqué reçu à l’APS.



‘’C’est la voix d’une grande Cantatrice au souffle puissant qui s’est éteinte, entrainant un silence soudain qui nous met tous dans le plus grand émoi’’, écrit-il.



En cette douloureuse circonstance, le ministère de la Culture exprime ses "vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion à la famille éplorée au nom du président de la République, et de toute la communauté artistique’’.



La diva Fatou Talla Ndiaye, épouse de feu le chanteur Laye Mboup, a été pensionnaire de l’Ensemble Lyrique traditionnel du Théâtre national Daniel Sorano.