Avancée numérique : « La Poste gagnerait à s’adapter aux mutations » (Abdou Karim Sall)

L’Atelier de la commission finances et administration de l’administration de l’Union panafricaine des postes (UPAP) ouvert ce matin, a été l’occasion pour le Directeur Général de l’ARTP, Abdou Karim Sall de magnifier une occasion de préconiser des solutions sur des questions relatives à la réforme et à l’amélioration des finances et de l’administration de l’union régionale pour la réalisation de sa nouvelle « vision 2020».



Objectifs qui ne pourraient être atteints selon Abdou Karim Sall, sans une programmation et une exécution budgétaire efficientes soutenues par des finances saines et conséquentes et une bonne administration animée par des hommes avec une expertise avérée.



Il a par ailleurs rappelé l’importance du commerce électronique pour le secteur postal pour diversifier ses activités. Les années à venir seront déterminantes dans le développement du secteur des postes puisque l’essentiel des échanges sur le plan commercial se fera sur le commerce électronique. Notre pays est sur la bonne voie a-t-il laissé entendre, puisque l’ARTP a entrepris de doter notre pays d’un système d’adressage cohérent.