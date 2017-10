Auxiliaires de l’administration et chefs de villages : Les nouvelles orientations du président Macky Sall

Le président de la République Macky Sall a demandé lundi au gouvernement de travailler à la mise en place d’un conseil national des auxiliaires de l’administration et d’engager "une réflexion pour déterminer une allocation de représentativité régulière au bénéfice des chefs de villages’’, rapporte le communiqué du Conseil des ministres.



’’Appréciant le travail précieux des auxiliaires de l’administration et le renforcement de leur rôle essentiel dans la vie nationale", il a demandé au gouvernement de "veiller à l’élaboration d’un statut général des administrateurs de proximité, avec tous les avantages et privilèges y afférents, ainsi qu’à la mise en place d’un conseil national à eux dédié’’, peut-on lire dans ce communiqué.



"Dès lors, ajoute la même source, le président de la République demande au Gouvernement d’actualiser la liste officielle des chefs de villages et délégués de quartiers, de procéder à la régularisation de la situation administrative de ceux parmi eux qui ne disposent pas d’actes de désignation formels (...)’’.



Macky Sall a ensuite demandé le ’’paiement intégral des allocations mensuelles des délégués de quartiers et d’engager une réflexion pour déterminer une allocation de représentativité régulière au bénéfice des chefs de villages", lit-on encore.



Il a selon la même source relevé le "rôle primordial des personnes âgées dans la consolidation de la nation et du développement du Sénégal’’, avant de demander au gouvernement de "faire du volontariat un levier majeur de mobilisation citoyenne de toutes les forces vives de la nation, dans un esprit constructif de solidarité intergénérationnelle".



"Il convient à cet effet, d’œuvrer davantage à l’amélioration continue des conditions de vie des personnes âgées, en leur accordant une attention spéciale dans tous les services publics, en veillant à la reconnaissance de leur mérite, à travers notamment leur décoration régulière dans les ordres nationaux", recommande le chef de l’Etat, cité par le communiqué du conseil des ministres.



Aussi a-t-il invité "à optimiser le potentiel d’entrainement du volontariat dans l’atteinte des objectifs en matière d’emploi et d’insertion socio-économique des jeunes générations" et "à renforcer le cadre institutionnel de pilotage et de coordination de la coopération technique".



Le président Sall a de même souhaité l’élaboration d’une "stratégie nationale de coopération technique, afin d’asseoir une meilleure supervision et une synergie plus soutenue des programmes et interventions", signale-t-on de même source.



Il a enfin demandé que soit diligentée "l’adoption d’un projet de loi sur le volontariat et la publication d’un rapport annuel sur le volontariat au Sénégal", rapporte le communiqué du Conseil des ministres.